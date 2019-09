PAPA: Il martirio della fedeltà quotidiana

Sull’esempio dei «martiri di ieri e di oggi», il cristiano è chiamato «a vivere una vita piena, accogliendo il martirio della fedeltà quotidiana al Vangelo e della conformazione a Cristo». Lo ha detto Papa Francesco mercoledì 25 settembre, proseguendo all’udienza generale in piazza San Pietro il ciclo di catechesi dedicate agli Atti degli Apostoli.

Nel prendere spunto dal brano (6, 8-10.15) nel quale san Luca, «con grande realismo», mostra «la fecondità» del viaggio del Vangelo nel mondo ma anche «l’insorgere di alcuni problemi in seno alla comunità cristiana», il Pontefice ha ricordato che gli apostoli «avviano un processo di discernimento» consistente «nel considerare bene le difficoltà e cercare insieme delle soluzioni». L’obiettivo è trovare «una via di uscita nel suddividere i vari compiti per una serena crescita dell’intero corpo ecclesiale e per evitare di trascurare sia la “corsa” del Vangelo sia la cura dei membri più poveri».

La questione viene risolta «istituendo un nucleo di “sette uomini di buona reputazione, pieni di Spirito e di sapienza”», che si occuperanno del servizio delle mense. «Questa armonia tra servizio alla Parola e servizio alla carità — ha sottolineato Francesco — rappresenta il lievito che fa crescere il corpo ecclesiale».

Tra i sette diaconi si distinguono in particolare Stefano e Filippo. Quest’ultimo, ha spiegato il Papa, «evangelizza con forza e parresia», ma «la sua parola incontra le resistenze più ostinate». E così, per colpirlo, i suoi avversari ricorrono alla meschinità della «calunnia o falsa testimonianza», definita dal Pontefice un «cancro diabolico, che nasce dalla volontà di distruggere la reputazione di una persona, aggredisce anche il resto del corpo ecclesiale e lo danneggia gravemente».Condotto nel Sinedrio e accusato da falsi testimoni, Stefano «coraggiosamente denuncia l’ipocrisia con cui sono stati trattati i profeti e Cristo stesso», provocando così la reazione violenta degli uditori e la sua condanna a morte.

«Oggi — ha commentato in proposito Francesco — ci sono più martiri che all’inizio della vita della Chiesa, e i martiri sono dappertutto».