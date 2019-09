In 10 anni 100 miliardi alle PMI da Confindustria e Intesa Sanpaolo

Intesa Sanpaolo e Confindustria aumentano il plafond per le Piccole e medie imprese portandolo a 100 miliardi di euro dai 90 dell’ultimo accordo 2016-2019. “La rinnovata partnership tra la Banca e Confindustria Piccola Industria – commenta Giancarlo Giachino, presidente di Confindustria VdA - rappresenta, come tutti gli accordi precedenti, uno stimolo per le imprese modificando radicalmente la tradizionale relazione banca-impresa, esclusivamente basata sulla valutazione dei dati storici di bilancio”.

L’ultimo accordo tra Intesa Sanpaolo e Confindustria è stato sottoscritto nel 2016 ed è ancora in vigore: prevede in tre anni un plafond di 90 miliardi di euro, che come detto è stato portato a 100, ed è dedicato alla competitività e alla trasformazione delle imprese per cogliere le opportunità offerte dalla “Quarta rivoluzione industriale”.

Il Gruppo e l’Associazione hanno annunciato che in futuro punteranno ulteriormente su temi quali la sostenibilità, la circular economy, la patrimonializzazione, la diversificazione delle fonti finanziarie e l’internazionalizzazione delle imprese. La collaborazione tra Intesa Sanpaolo e Confindustria è nata in piena emergenza nel 2009, quando la crisi stava decimando il nostro sistema imprenditoriale.

In quel delicatissimo momento furono concordate una serie di misure tempestive per dare ossigeno alle imprese a cominciare dal rinvio delle rate di mutuo e di leasing, e dall’attivazione di una serie di interventi sul capitale circolante e sulla patrimonializzazione. "La crescita delle Pmi è per noi un mantra, un concetto che si arricchisce ogni giorno di nuovi significati – ha commentato Carlo Robiglio, Presidente Piccola Industria di Confindustria - Il lungo percorso fatto con Intesa Sanpaolo ci ha permesso di ampliare sempre di più la sfera d'azione comune per poter accompagnare e sostenere le nostre aziende nelle sfide quotidiane, per dotarle di una cassetta degli attrezzi sempre più complessa e specializzata. In questa cornice è stato sviluppato l'ultimo Addendum all'Accordo 2016-2019 che ha puntato un faro sulla cultura d'impresa intesa a 360 gradi”.

Giachino e Robiglio hanno ancora sottolineato che “le Pmi devono saper lanciare il cuore e la testa oltre l'ostacolo ed essere pronte ad adattarsi, a cambiare, a rispondere alle emergenze cercando di trasformarle in opportunità. Bisogna favorire le aggregazioni, le filiere per aumentare il peso specifico delle piccole imprese e la loro capacità di operare nel mercato estero, aiutarle ad aprire la governance e a cogliere le occasioni di crescita offerte dalla finanza innovativa”.