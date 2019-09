Alla Shiloh di Verres 70 esuberi a breve avvio licenziamento collettivo

Esattamente un anno fa rilevò La Brabant Alucast Facilities di Verrès (ex Meridian), 180 dipendenti molti dei quali della bassa Valle. Ora il colosso americano Shiloh che realizza telai per auto in alluminio e magnesio ha annunciatoil licenziamento collettivo di 70 persone . Lo hanno ufficalizzato oggi, al termine di un incontro con i sindacati, Mauro Bajardi e Maurizio Gallo manager dell'azienda.

Già all'inizio di febbraio ha avuto luogo un incontro nella sede di Confindustria VdA tra le organizzazioni sindacali e i vertici aziendali inerente alle problematiche sul calo produttivo, che ha determinato la richiesta della cassaintegrazione. Questa situazione è dovuta alla forte contrazione del mercato dell’auto in Europa.

A partire dallo scorso autunno il calo delle vendite è stato nell’ordine del 20%. "Questo calo è ancora più marcato per FCA - si legge in una nota della Cgil VdA - che è il maggiore cliente della Shiloh. In seguito all'incontro con i vertici aziendali, le organizzazioni sindacali hanno indetto una tornata di assemblee in azienda per spiegare ai lavoratori la situazione produttiva e su come sarà gestito il periodo di Cassa integrazione".

I vertici Shiloh nel corso di un incontro stampa si sono impegnati a informare puntualmente i rappresentanti sindacali, fornendo loro i dati sullo smaltimento delle ferie residue e le ore di cassa integrazione in modo che tutti i lavoratori esauriscano le ferie residue e utilizzino tutti allo stesso modo la cassa integrazione. Bajardi e Gallo hanno pure assicurato collaborazione per individuare possibili ricollocazione per gli esuberi la cui età, mediamente 50 anni, non favorisce certo nuove occupazioni. Il tutto con l’obiettivo di salvaguardare la presenza produttiva.