Lo Pan Ner e Marché au Fort eventi di punta

Lo Pan Ner - I Pani delle Alpi e il Marché au Fort sono i due eventi enogastronomici di punta di ottobre e faranno da traino alla Fita di Pomme di Gressan e a Mele Vallée di Antey-Saint-André.



"Il fatto di unire, quando è possibile, gli appuntamenti, va proprio nella direzione di valorizzare e promuovere non solo i singoli prodotti ma tutto il territorio". A sottolinearlo l'assessore al Turismo Laurent Viérin nel presentare le manifestazioni. Ha poi ricordato che "l'assessorato ha avviato il dossier per l'ottenimento della Dop per le mele, filiera che connota il territorio valdostano". Il primo appuntamento è per il fine settimana del 5 e 6 ottobre quando in 52 comuni saranno accesi i forni per la cottura dei pani di segale, in occasione della quarta festa transfrontaliera Lo Pan Ner che si chiuderà domenica 6 con le premiazioni a Maison Gargantua di Gressan nell'ambito della 37a edizione della Fita di Pomme.



Marché au Fort apre le porte ai 98 espositori della filiera agroalimentare regionale domenica 13 ottobre alle 9.30 al Forte di Bard. "Oltre a rappresentare un'eccezionale vetrina di promozione della nostra offerta turistica e culturale, Marché au Fort costituisce anche una importante occasione di vendita per i nostri produttori", ha evidenziato il presidente della Chambre valdôtaine, Nicola Rosset, che ha confermato la distribuzione di 1.600 buoni prodotto dal valore di 10 euro da distribuire a chi spende almeno 50 euro. Resta il passaggio omaggio per il traforo del Gran San Bernardo ai visitatori che effettuano acquisti per un importo minimo di 15 euro. Ad Antey-Saint-André le mele si celebrano da sabato 12 ottobre. (ANSA).