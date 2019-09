Oltre 578.000 presenze agli eventi, mostre e castelli nell’estate 2019

La proposta costituita da eventi culturali, mostre, castelli e siti archeologici ha permesso di soddisfare i diversi interessi di un gran numero di persone, coinvolgendo sia la popolazione locale sia i turisti.

In particolare, nell’estate 2019, si sono registrate 578.960 presenze di cui 184.485 per gli eventi, 358.375 per i castelli e i siti archeologici e 36.100 per le varie esposizioni: un ottimo risultato per tutto il patrimonio culturale.

Nel dettaglio le presenze delle singole iniziative:

EVENTI ESTIVI

Les Mots – Festival della parola in Valle d’Aosta (20 aprile-5 maggio) 40.000 Dalla terra alla luna (1-31 luglio) 2.389 Châteaux en musique (3 luglio – 28 agosto) 1.218 Celtica (4-7 luglio) 15.030 Théâtre et lumières (8 luglio - 26 agosto) 2.576 Non solo show cooking (12 luglio – 19 agosto) 680 Aosta Classica (22 luglio – 4 agosto) 8.000 Strade del cinema (4-8 agosto) 946 Mostra Concorso - Foire d'été - Atelier des métiers (3 agosto) 40.000 Giocaosta (8-11 agosto) 28.000 Etétrad (20-24 agosto) 2.500 Châteaux ouverts (15-18 e 22-25 agosto) 4.961 Plaisirs de culture (14-22 settembre) 38.185 TOTALE 184.485

CASTELLI E SITI ARCHEOLOGICI (1° aprile – 13 settembre)

Castelli (Fénis, Issogne, Verrès, Castel Savoia, Sarre, Sarriod de La Tour, Gamba)

Siti Archeologici (Teatro romano, Criptoportico forense, Museo Archeologico Regionale, Area funeraria fuori Porta Decumana, Villa della Consolata, Chiesa di San Lorenzo, Area megalitica, Pont d’Ael,)

Totale 358.375

MOSTRE

Museo Archeologico Regionale: Lucio Fontana. La sua ombra lunga, quelle tracce non cancellate 4.419 Chiesa di San Lorenzo: La montagna fotografata, la montagna scolpita (Roberto Andrighetto - Guido Diémoz) 25.083 Centro Saint-Bénin: Animals - Steve McCurry 4.768 Hôtel des Etats: Elogio della pittura (Roberto Oggiani-Gianni Pedotti) 1.840 TOTALE 36.110

Esprimiamo grande soddisfazione – dichiara l’Assessore Laurent Viérin – per questi dati che confermano l’apprezzamento del pubblico per la programmazione coordinata costituita dalle visite ai castelli, ai siti archeologici, alle mostre e agli eventi che abbiamo elaborato e proposto come Assessorato e che hanno caratterizzato l’estate 2019.