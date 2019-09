Luigi Vesan è il nuovo Capogruppo del M5S

Come avviene in tutti i gruppi di eletti del MoVimento 5 Stelle a livello locale e nazionale, anche in Valle d’Aosta vige la buona pratica del ricambio nelle cariche di responsabilità. A partire da oggi, giovedì 26 settembre 2019, il Capogruppo del M5S in Consiglio regionale Luciano Mossa passa il testimone al Consigliere Luigi Vesan, che svolgeva le funzioni di Vicecapogruppo. La nuova Vicecapogruppo sarà Maria Luisa Russo.

«Questi 15 mesi di attività - afferma l'ex Capogruppo Luciano Mossa - sono stati per me importanti e ricchi di esperienze che mi hanno insegnato molto. Considero il passaggio di consegne un atto di libertà, un esercizio di distanza delle logiche del potere che ritengo utile per tutti. Passo dunque volentieri la mano a Luigi Vesan, che sono certo farà un ottimo lavoro di coordinamento a servizio del gruppo.»

«Ringrazio Luciano - dichiara il neo Capogruppo Luigi Vesan - per il lavoro svolto in questi mesi: si è assunto l’onere di condurci in una prima fase in cui il nostro gruppo, all’esordio in Consiglio, scontava un po’ d’inesperienza. Continueremo nel nostro lavoro e sarà mio compito principale favorire l’attività nei confronti delle nostre 5 Stelle: acqua pubblica, ambiente, trasporti, sviluppo e connettività.»

La pratica della rotazione delle cariche, assieme a quella dei due mandati elettorali e della restituzione di parte dello stipendio, sono azioni messe in atto da tutti gli eletti del Movimento 5 Stelle e garantiscono un forte grado di motivazione, passione e consapevolezza del ruolo di servizio che i portavoce devono avere verso i propri elettori.

«Ben oltre le facili ironie che molto spesso esprimono i detrattori del M5S - concludono Mossa e Vesan -, questo atteggiamento di libertà e distanza dal potere riceve l’apprezzamento di molti cittadini.»