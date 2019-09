J. Barocco (Uv), 'Il sacrifico dei lavoratori ha fatto aumentare fatturato Casino'

"È stato un incontro interessante, da cui è emerso un dato positivo: l'incremento del 9% del fatturato della Casa da gioco". Così il Presidente della quarta Commissione consiliare regionale 'Sviluppo economico', Jean Barocco (Uv), al termine dell'audizione dell'Amministratore unico, Filippo Rolando e del Direttore generale della Casinò de la Vallée, Stefano Silvestri, in merito alla situazione della Casa da gioco di Saint-Vincent nell'ultimo semestre.

"Analizzando i dati prospettici - prosegue Barocco - l'Amministratore unico e il Direttore generale si sono detti fiduciosi anche per il futuro. Il risultato positivo della Casa da gioco è certamente il frutto dell'impegno del management, ma non bisogna dimenticare il grande sacrificio chiesto ai dipendenti: sia a chi, in base all'accordo sindacale, è stato licenziato, sia ai lavoratori tuttora in attività".

Nel corso dell'audizione è stata poi affrontata la questione dell'omologa del piano di concordato del Casinò de la Vallée: "Tempistiche giudiziarie permettendo - dichiara il Presidente Barocco - l'Au Rolando ci ha comunicato che si conta di chiudere la procedura entro fine anno".