Aosta: Al Quartiere Cogne la festa di Potere al Popolo

Riflettere sui problemi del quartiere, individuare possibili soluzioni, incrementare lo spirito di comunità. E quanto si propone la festa-presidio organizzata al Quartiere Cogne di Aosta dal Movimento politico 'Potere al Popolo-PaP VdA' per sabato 28 settembre, a partire dalle ore 14 in via G. Elter.

"Il quartiere Cogne non è stato scelto a caso - spiega Francesco Rappazzo, coordinatore del Movimento di sinistra - così come non è stato scelto a caso il tema che caratterizzerà l’evento: 'Ci girano le bocce'".

In questi mesi militanti di PaP-VdA hanno incontrato la popolazione del quartiere Cogne proponendo interviste relative alla qualità di vita della popolazione residente. "Abbiamo ascoltato le storie degli abitanti - evidenzia Rappazzo - le loro idee, i loro bisogni. Uno di questi è la necessità di mantenere aperti gli spazi e le strutture di socializzazione e di incontro, fra cui la bocciofila, da tempo abbandonata a sé stessa".

Ed è proprio in questo luogo simbolo del 'Cogne' che PaP-VdA ha deciso di organizzare la propria 'festa di quartiere', che ha l'obiettivo, prosegue Rappazzo, "di rianimare questo spazio, creare momenti di comunità positiva, sollevare il dibattito, pensare insieme possibili modalità alternative di gestione degli spazi comuni a partire dal basso".

Durante la festa saranno proposte attività ludiche e sportive, si ascolterà musica e si potrà dire la propria sul futuro del quartiere Cogne. PaP-VdA esporrà la propria indagine conoscitiva a contributo della discussione.