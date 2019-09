Consiglio Valle al lavoro per riorganizzazione servizi sanitari

La quinta Commissione "Servizi sociali", riunita oggi mercoledì 25 settembre 2019, ha audito l'Assessore regionale alla sanità in merito allo spostamento del reparto di psichiatria in ambito ospedaliero e alla bozza di deliberazione che contiene i criteri per l'erogazione degli assegni di cura a favore dei minori, dei giovani adulti e delle loro famiglie.

«Partendo dallo spostamento della psichiatria all'interno dell'ospedale Parini - riferisce il Presidente della quinta Commissione, Luca Bianchi (UV) -, la Commissione ha iniziato ad affrontare con l'Assessore Baccega l'opportunità di una riorganizzazione complessiva delle microcomunità, oggi in carico alle Unités des Communes, e dei servizi di assistenza agli anziani, per fare fronte alle problematiche connesse all’innalzamento dell’età e alla cronicità, che comportano l’intensificazione dell’assistenza sanitaria. Proseguirà un approfondimento in primis con gli Enti locali al fine di tracciare un percorso chiaro e condiviso di riorganizzazione sia dei servizi che del personale.»

La quinta Commissione, unitamente alla seconda Commissione "Affari generali", ha poi sentito una delegazione dell'Associazione Genitori separati per la tutela dei minori in merito alla proposta di regolamento per i servizi sociali in presenza di minori con genitori separati, del procedimento amministrativo e del relativo diritto di accesso agli atti.

«Il lavoro su questa tematica proseguirà con ulteriori approfondimenti - dicono i Presidenti Luca Bianchi (UV) e Pierluigi Marquis (SA) - al fine di dare le giuste garanzie a tutti gli attori che si occupano di minori.»