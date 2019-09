PAPA: Il problema del cambiamento climatico è una sfida di civiltà

Il problema del cambiamento climatico «è legato a questioni di etica, equità e giustizia sociale»: per questo oggi «siamo di fronte a una “sfida di civiltà” in favore del bene comune». È quanto afferma Papa Francesco nel videomessaggio rivolto ai partecipanti al summit delle Nazioni Unite sul clima, svoltosi a New York il 23 settembre.

Nel testo originale registrato in spagnolo il Pontefice parla del riscaldamento globale come di «uno dei fenomeni più gravi e preoccupanti del nostro tempo». Si tratta, afferma, «di una delle principali sfide che dobbiamo affrontare e per questo l’umanità è chiamata a coltivare tre grandi qualità morali: onestà, responsabilità e coraggio».

Pur riconoscendo che con l’Accordo di Parigi del 2015 «la comunità internazionale ha preso coscienza dell’urgenza e della necessità di dare una risposta collettiva per collaborare alla costruzione della nostra casa comune», Francesco rileva che gli impegni assunti dagli Stati «sono ancora molto “fluidi” e lontani dal raggiungere gli obiettivi fissati».

Da qui la necessità di «chiedersi se vi sia una reale volontà politica di destinare maggiori risorse umane, finanziarie e tecnologiche per mitigare gli effetti negativi del cambiamento climatico e aiutare le popolazioni più povere e vulnerabili».

Per il Papa occorre soprattutto «riflettere sul senso dei nostri modelli di consumo e di produzione» per «renderli coerenti con la dignità umana».Nella stessa giornata il cardinale segretario di Stato Parolin, a capo della delegazione della Santa Sede alla settantaquattresima sessione dell’Assemblea generale dell’Onu, è intervenuto a un incontro di alto livello sul tema della protezione delle foreste fluviali.