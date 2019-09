Pakistano tentava far uscire dall'Italia 24 clandestini, arrestato al Monte Bianco

Nella giornata di ieri alle ore 04.00 circa la Polizia di frontiera presso la piattaforma italiana del Traforo Monte Bianco in Uscita dal Territorio Nazionale, procedeva al controllo di un furgone FORD TRANSIT, con targa italiana, condotto da un cittadino pakistano di anni 20 che trasportava 24 passeggeri stranieri irregolari (di cui undici minori) tutti stipati nel vano di carico in condizioni di trasporto inumane con rischio per l’incolumità e la salute degli stessi trasportati.

Tra i trasportati 11 minori e le loro condizioni di viaggio veniva attivato il servizio di Protezione Civile Regionale ed il Servizio 118 per fornire soccorso, coperte, generi di conforto e controllo sanitario ai cittadini stranieri.

L'operazione è stata condotta con l’ausilio del personale del Reparto Mobile di Milano e dell’Esercito Italiano facenti parte del dispositivo di sicurezza del Traforo Monte Bianco e della Polizia Stradale della Sottosezione di Entreves.