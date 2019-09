Stella Alpina sollecita la riforma per elezioni comunali e l’elezione del sindaco

Dopo 6 mesi di attesa, che la proposta, sensata, arrivata dal territorio tramite i Sindaci sia discussa, al più presto dal Consiglio Valle. Stella alpina sollecita così la discussione in Aula della prposta di legge elaborata da un tavolo istituito dai sindaci valdostani e coordinato da Giulio Grosjacques, sindaco di Brusson (nella foto in basso).

Carlo Marzi, segretario della Stella alpina, nonché assessore alle finanze del Comune di Aosta preme perché nella prossima primavere dovranno essere rinnovati i Consigli comunali ed eletti i sindaci di 67 comuni su 74; sette hanno l’elezione sfalsata rispetto a tutti gli altri.

“Qualsiasi modifica normativa in materia di elezioni comunali deve essere contestualizzata in una organica e complessiva revisione”. E’ questa la ragione per la quale l’Assemblea dei sindaci valdostani ha espresso parere contrario alla proposta di legge concernente l’introduzione dello spoglio centralizzato per le elezioni nel Comune di Aosta e proposto una riforma della legge più articolata.

Nella sostanza i sindaci chiedono il ritorno all’elezione del sindaco nei comuni con meno di 1000 residenti e la possibilità per i sindaci di candidarsi anche dopo il terzo mandato.