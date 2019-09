La Valle d'Aosta ospita il Triangolare di Soccorso Alpino

L'evento, organizzato dal Soccorso Alpino Valdostano con il sostegno del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, si terrà a Cogne: per tre giorni, gli operatori del soccorso si confronteranno su tecniche, esperienze e conoscenze, intervallando conferenze ad attività pratiche.

L'apertura del Triangolare sarà lunedì 30 settembre, alle ore 17.30, all'Hôtel Madonnina del Gran Paradiso, con gli interventi del Presidente del Consiglio, Emily Rini, del Sindaco di Cogne, Franco Allera, e del Direttore del Soccorso Alpino Valdostano, Paolo Comune. I temi che saranno affrontati in questa edizione saranno la comunicazione operativa e i rischi psicologici per i soccorritori, mentre le attività sul terreno si concentreranno sulla ricerca di persone scomparse e sul soccorso in forra.

«Il Triangolare - spiega Paolo Comune, Direttore del Soccorso Alpino Valdostano - è uno strumento utile non solo dal punto di vista strettamente tecnico e operativo, per i riflessi positivi sulle quotidiane azioni di soccorso, spesso condotte in condizioni ambientali e meteorologiche avverse e con alto rischio per i soccorritori, ma anche per la condivisione di esperienze umane maturate nel corso degli interventi.»

«Siamo molto onorati di sostenere questa iniziativa - dice la Presidente del Consiglio Valle, Emily Rini -: il Soccorso Alpino è un'eccellenza della Valle d'Aosta e occasioni come queste sono la testimonianza della sua capacità di fare rete con le altre realtà frontaliere che operano nel medesimo territorio alpino, per offrire un servizio sempre più qualificato e migliorare l'affiatamento e la professionalità dei soccorritori.»

Il Triangolare di Soccorso Alpino si è tenuto per la prima volta a Zermatt nel 1983 su iniziativa di tre personaggi emblematici del soccorso in montagna: Franco Garda, Robert Petit-Prestoud e Bruno Jelk. Da allora, ha cadenza annuale alternando Valle d'Aosta, Chamonix e Vallese.