Commissione abbassa bandiera a scacchi sulla mobilità sostenibile

«Esprimiamo soddisfazione per l'approvazione di questo disegno di legge; un risultato importante, che è stato anche condiviso con il gruppo Movimento 5 Stelle - commentano i Presidenti della terza e della quarta Commissione Alessandro Nogara (AV) e Giovanni Barocco (UV)".

In effetti si tratta di un piccolo passo, ma estremamente concreto che ha fatto imboccare la giusta strada delle iniziative da perseguire per far diminuire le emissioni inquinanti e far diventare la Valle d'Aosta una regione carbon free.

"La filosofia sottesa a questo testo di legge - spiegano i due presidenti - è incoraggiare ognuno di noi a modificare i propri comportamenti in favore della mobilità sostenibile, contribuendo così alla lotta contro il cambiamento climatico. Con questa iniziativa legislativa partecipiamo attivamente alla battaglia per l'ambiente, che porterà proprio venerdì 27 settembre i ragazzi nuovamente nelle piazze con la manifestazione Fridays for Future".

Con il provvedimento la Regione favorisce la realizzazione di infrastrutture per la mobilità ciclistica, attraverso percorsi ciclabili, reti di punti di ricarica per bici elettriche, così come promuove il car sharing e altre forme di mobilità condivise.

Sono poi previsti contributi diretti sia per l'acquisto di veicoli nuovi e usati a bassa emissione di CO2 non superiori a 70 grammi per chilometro, sia per il leasing e il noleggio a lungo termine, sia per l'acquisto di veicoli a pedalata assistita. È poi incentivato il rinnovo del parco veicoli di proprietà pubblica, così come vi saranno incentivi per gli Enti locali che attueranno sistemi sperimentali di mobilità sostenibile.