Aosta: Tribunale transennato per rischio distacchi intonaco e marmi

Vietato camminare sui marciapiedi attorno al Palazzo di Giustizia di Aosta. Un'ordinanza del sindaco di Aosta, Fulvio Centoz, ha disposto il divieto di passaggio nel perimetro dell'edificio, che è stato transennato e il cortile sul lato est, adibito a parcheggio, è stato chiuso.

Il problema è legato alle "probabili cadute di materiale lapideo dal tetto e dalle facciate dell'edificio", si legge nell'ordinanza.

Si tratta di una "situazione di potenziale pericolo per l'incolumità pubblica" segnalata dal presidente del tribunale di Aosta, Eugenio Gramola, ed emersa dopo che sono state scattate alcune fotografie, anche con un drone, al tetto e al cornicione.

In particolare, vi sono statue in cemento che risultano fortemente deteriorate e dalle quali potrebbe quindi cadere del materiale marmoreo o pietroso.

Sulle azioni urgenti da compiere per la messa in sicurezza, per giovedì 26 settembre è in programma una riunione della Conferenza permanente (composta da presidente del tribunale, procuratore e presidente dell'ordine degli avvocati) a cui è stato invitato anche il Comune di Aosta.