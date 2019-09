Aosta: Il nuovo arrredo urbano parte dalle panchine di via Losanna?

Sono davvero interessanti le panchine del nuovo arredo urbano di Aosta. Un arredo che ruota sull'economia circolare, ovvero su recupero dell'usato. Davvero una pregevole iniziativa della Giunta Centoz.

In via Losanna è stata installata, per sperimentazione, la prima panchina con sedile e schienale realizzata con i tavolacci utilizzati in edilizia per le gettate. La panchina è stata posata alla chetichella per verificare la reazione dei turisti e dei residenti.

Al termine della sperimentazione il sindaco Fulvio Centoz ed il coordinatore del Piano strategico della città di Aosta organizzeranno un nuovo Aosta Vision Session Mapping: l’evento per immaginare il futuro della città in foto. Il tutto sarà realizzato nel 2030.

O forse vista la scarsità di panchine nella città i commercianti della zona si sono autoorganizzati?