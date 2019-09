A Nus 'An pomma pe an sei', scambio di semi e festa dell'agroalimentare bio

'An pomma per an sei' (una mela per la sete) è un antico modo di dire contadino che suggerisce di conservare sempre del cibo per i momenti di crisi. E' anche il titolo dell'evento organizzato per sabato 5 e domenica 6 ottobre a Nus dalla locale Pro Loco alla Trattoria Favre in località Petit Fenis.

Dalle ore 15 di sabato, nei laboratori organizzati nella saletta della Trattoria Favre si potranno scambiare semi e incontrare produttori e coltivatori; contemporaneamente nei garages comunali del Municipio di Nus allestiti per l'occasione, saranno esposte tante varietà di pomodori e di legumi; 250 varietà di mele e pere e 400 varietà di patate. Alle ore 20, cena conviviale.

Domenica 6 ottobre, alle ore 9, apertura degli stand per lo scambio di semi e di prodotti enogastronomici locali; dalle ore 10, presentazione del progetto per la creazione di un atlante dei pomodori italiani. Dopo il pranzo a base di polenta e 'sorsa', tipico piatto locale a base di patate, fagioli e altri ingredienti 'a scelta', saranno proposti un viaggio sensoriale alla scoperta dei pomodori, una passeggiata alla scoperta dell'antico villaggio di Lavanche e animazioni per bambini.