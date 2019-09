Fosson incontra a Roma il neo Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Francesco Boccia

Giovedì mattina il Presidente Antonio Fosson parteciperà a Roma alla Conferenza Ordinaria delle Regioni e delle Province autonome.

La riunione sarà preceduta da un incontro con il Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Francesco Boccia che, per la prima volta dopo l’insediamento del nuovo Governo Conte, incontrerà i membri dell’Assemblea per un confronto istituzionale.

Questo appuntamento anticiperà la visita del Ministro in Valle d’Aosta, prevista per lunedì 30 settembre.Nel pomeriggio di giovedì 26 settembre, il Presidente della Regione Fosson sarà presente alla Conferenza Unificata, prima di prendere parte alla riunione della Conferenza Stato Regioni.