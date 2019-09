Pont-St-Martn: Un successo oltre le aspettative per Sport par Strà

E’ soddisfatto Christina Bordet, presidente dell’associazione ArtComPont di Pont Sainrt Martin che ha organizzato una nuova edizione di Sport par Strà. Bordet pone l’accento sulla collaborazione con l’Amministrazione Comunale per l’organizzazione di un evento dedicato allo sport per ragazzi ed adulti che ha visto la partecipazione di 10 associazioni sportive, ospitate nel centro storico di Pont, reso pedonabile per l’occasione.

Le Associazioni Sportive hanno così potuto mettere in mostra le attività da loro proposte, compiendo esibizioni e dando la possibilità ai visitatori di “provare” le attività. Il pubblico ha partecipato numeroso all’ormai consueto appuntamento organizzato appositamente in concomitanza dell’avvio dei corsi per le attività sportive.

“L’Art.Com.Pont – ribadisce il Presidente - è soddisfatta dell’affluenza e della buona riuscita dell’evento, il quale ha portato movimento e passaggio in centro paese e nelle attività commerciali”.

Archiviato anche il consueto appuntamento autunnale, l’Associazione Artigiani e Commercianti di Pont-Saint-Martin è ora proiettata all’organizzazione degli eventi natalizi per animare il paese, sempre in collaborazione con l’Amministrazione Comunale.