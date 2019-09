Troppi dubbi, i sindaci si astengono su opere pubbliche in project financing

L'assemblea del Cpel si è astenuta sulla proposta di legge regionale concernente, 'Disciplina delle modalità di finanziamento e di concessione di opere pubbliche per lo sviluppo del sistema infrastrutturale regionale attraverso il coinvolgimento di soggetti privati'.





"Come assemblea riconosciamo lo sforzo compiuto, nella proposta di legge, di dare uno stimolo agli investimenti nel settore delle opere pubbliche e allo sviluppo delle opere infrastrutturali strategiche per il nostro territorio, in particolar mondo attraverso il project financing", ha detto Franco Manes, Presidente del Celva e responsabile politico della Consulta 3 'Ambiente e territorio'.

Ha qindi aggiunto: "I dati relativi al partenariato pubblico-privato forniscono segnali contrastanti, determinati, ad esempio, dai tempi eccessivi di espletamento e aggiudicazione delle gare. È quindi uno strumento davvero efficace? È necessario un confronto politico che porta a semplificare le procedure".