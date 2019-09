I 10 anni del Premio regionale per il Volontariato

Sono sei i progetti premiati nella decima edizione del Premio regionale per il Volontariato, che mercoledì 25 settembre 2019 alle ore 17.00 vive il suo atto finale nella sala Maria Ida Viglino di Palazzo regionale, ad Aosta. Per celebrare il decennale, la cerimonia di consegna dei riconoscimenti si affianca a un convegno che riflette sul presente e sul futuro del volontariato.

Il Premio è stato istituito nel 2010 dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta, per premiare i migliori progetti presentati dalle associazioni di volontariato valdostano. Per la decima edizione, la giuria ha selezionato i progetti che si vedono assegnare un primo premio di 5.000 euro e cinque riconoscimenti del valore di 4.000 euro ciascuno. I progetti presentati sono stati valutati in base all'originalità delle proposte, alla loro sostenibilità e alla loro capacità di fare rete. I nomi delle associazioni premiate vengono rivelati al momento della consegna.

La premiazione è il centro di un convegno intitolato "10 anni di progetti", che si apre con una tavola rotonda tra i partner del Premio che si confrontano sui propri progetti sociali. Quindi la parola va ai due ospiti d'onore della giornata: Ernesto Olivero, fondatore del Sermig di Torino e ideatore dell'Arsenale della Pace, e René Roux, rettore della Facoltà di teologia di Lugano.

I progetti candidati nel 2019 sono stati 14. Nei 10 anni di esistenza del Premio, i progetti presentati sono stati in tutto 138: i 32 premi e le 6 menzioni hanno visto assegnati circa 140 mila euro di sostegno alle iniziative delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale.

Il Premio regionale per il Volontariato, istituito dal Consiglio regionale, è sostenuto dall’Associazione Amici Fiamme Gialle Valle d’Aosta, dai Lions Club “Aosta Host”, “Aosta Mont-Blanc” e “Cervino”, nonché dei Rotary Club “Aosta” e “Courmayeur Valdigne”, con la collaborazione del CSV e della Fondazione Ollignan.