Si accende in Vda dibattito su tunnel al piccolo San Bernardo

A meno di un mese dal referendum comunale a La Thuile (Aosta) sulla realizzazione di un tunnel di collegamento con la Francia, nella zona del Piccolo San Bernardo, in Valle d'Aosta si accende il dibattito su quest'opera. A chiederla è un comitato che sabato scorso si è incontrato con il gruppo di francesi che sostiene il progetto.

Il collegamento tra La Thuile e la valle della Tarantaise (Savoia) in estate è assicurato dal colle del Piccolo San Bernardo, chiuso in inverno per la neve. Si vorrebbe così un traforo (sarebbe il quarto tra Italia e Francia dopo Tenda, Frejus e Monte Bianco) che garantisca tutto l'anno il flusso turistico, escludendo però il traffico pesante.

Ci si aspetta ricadute positive per le stazioni dei due versanti, soprattutto per quella valdostana che conta 487 mila presenze di turisti contro i 15 milioni del lato francese. Ma non mancano le preoccupazioni di carattere ambientale legate alla prospettiva di un aumento delle auto in questa zona alpina.