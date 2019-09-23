SOS Quattro Zampe | lunedì 23 settembre 2019 23:31

SOS Quattro Zampe | 23 settembre 2019, 21:20

*ADOZIONE D’AMORE*

*ADOZIONE D’AMORE*

*ADOZIONE D’AMORE*


*RAMA* E’ PARALIZZATA HA BISOGNO DI UNA MAMMA URGENTEMENTE !


 apriamo i nostri cuori e la nostra mente verso i cani disabili;  non dovete spaventarvi  davanti alla disabilità sono esseri meravigliosi.. ”LORO HANNO UNA MARCIA IN PIU’”

ALLORA FORZA , VI DAREMO TUTTE LE INFO UTILI PER TENERE AL MEGLIO UN CAGNOLINO PARAPLEGICO.

SI TROVA NELLE MARCHE

CINZIA MANZONI 333 2 999 555 info@carismagioielli.it

BARBARA ROSSI 339 360 4920 senfter77@gmail.com

 

APPELLO ORIGINALE SOTTO:

RAMA

QUESTA SPLENDIDA E MERAVIGLIOSA CREATURA

E’ PARALIZZATA….

RAMA PROVIENE DALLA SICILIA , HA CIRCA 7 ANNI, VIVEVA DA RANDAGINA SULLE STRADE DI RAGUSA…UN GIORNO FU TROVATA SUL CIGLIO DELLA STRADA CHE NON SI MUOVEVA PIU’..

IL VERDETTO FU DEVASTANTE..

RIMARRA’ PER SEMPRE PARALIZZATA E NON POTRA’ PIU’ CAMMINARE CON LE ZAMPE POSTERIORI…

…..

NON C’ERA ALTRA SCELTA… RAMA VENNE PORTATA IN CANILE..

PER UN CANE DISABILE NON E’ CERTO UNA BUONA SOLUZIONE ,

MA ERA L’UNICA IN QUEL MOMENTO , ALTRIMENTI LA SOPPRESSIONE IMMEDIATA..

……………….

SIAMO VENUTI A CONOSCENZA DI RAMA TRAMITE UNA VOLONTARIA..

…………………..

ADESSO GRAZIE AD UN GRUPPO DI MAMME A DISTANZA RAMA SI TROVA  IN STALLO CASALINGO…

RAMA E’ POSITIVA ALLA LEISHMANIA , MA IN FORMA LEGGERA..DEVE PRENDERE SOLO ALLOPURINOLO… IL RESTO DEGLI ESAMI SONO BUONI .. NON HA NESSUN TIPO DI PROBLEMA..

HA VESCICA NEUROLOGICA CON LA NECESSITA’ DI ESSERE PREMUTA .. I BISOGNINI LI FA DA SOLA..

....

RAMA HA UN CARATTERE MERAVIGLIOSO

VA D’ACCORDO CON TUTTI, AMICA DEL MONDO INTERO ,, AMOROSA , SIMPATICA, GIOCHERELLONA..

HA UN SACCO DI QUALITA’ ..

E CON LA SUA SPIDER VA OVUNQUE..

… HA PRESO ANCHE DIVERSE MULTE PER ECCESSO DI VELOCITA’..

…………….

RAGAZZI ADOTTATE UN CANE O UN GATTO  DISABILE..

COME DICO SEMPRE E’ UNA ESPERIENZA UNICA…

PERCHE’ I DISABILI “HANNO UNA MARCIA IN PIU’”

 

X RAMA CERCHIAMO UNA VERA ADOZIONE D’AMORE

CHIAMATECI PER FAVORE

DIVULGATE IL SUO APPELLO

I CONTATTI SONO:

……..

CINZIA MANZONI 333 2 999 555 info@carismagioielli.it

BARBARA ROSSI 339 360 4920 senfter77@gmail.com

ed.mo.

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