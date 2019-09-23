*ADOZIONE D’AMORE*
*RAMA* E’ PARALIZZATA HA BISOGNO DI UNA MAMMA URGENTEMENTE !
apriamo i nostri cuori e la nostra mente verso i cani disabili; non dovete spaventarvi davanti alla disabilità sono esseri meravigliosi.. ”LORO HANNO UNA MARCIA IN PIU’”
ALLORA FORZA , VI DAREMO TUTTE LE INFO UTILI PER TENERE AL MEGLIO UN CAGNOLINO PARAPLEGICO.
SI TROVA NELLE MARCHE
CINZIA MANZONI 333 2 999 555 info@carismagioielli.it
BARBARA ROSSI 339 360 4920 senfter77@gmail.com
APPELLO ORIGINALE SOTTO:
RAMA
QUESTA SPLENDIDA E MERAVIGLIOSA CREATURA
E’ PARALIZZATA….
RAMA PROVIENE DALLA SICILIA , HA CIRCA 7 ANNI, VIVEVA DA RANDAGINA SULLE STRADE DI RAGUSA…UN GIORNO FU TROVATA SUL CIGLIO DELLA STRADA CHE NON SI MUOVEVA PIU’..
IL VERDETTO FU DEVASTANTE..
RIMARRA’ PER SEMPRE PARALIZZATA E NON POTRA’ PIU’ CAMMINARE CON LE ZAMPE POSTERIORI…
…..
NON C’ERA ALTRA SCELTA… RAMA VENNE PORTATA IN CANILE..
PER UN CANE DISABILE NON E’ CERTO UNA BUONA SOLUZIONE ,
MA ERA L’UNICA IN QUEL MOMENTO , ALTRIMENTI LA SOPPRESSIONE IMMEDIATA..
……………….
SIAMO VENUTI A CONOSCENZA DI RAMA TRAMITE UNA VOLONTARIA..
…………………..
ADESSO GRAZIE AD UN GRUPPO DI MAMME A DISTANZA RAMA SI TROVA IN STALLO CASALINGO…
RAMA E’ POSITIVA ALLA LEISHMANIA , MA IN FORMA LEGGERA..DEVE PRENDERE SOLO ALLOPURINOLO… IL RESTO DEGLI ESAMI SONO BUONI .. NON HA NESSUN TIPO DI PROBLEMA..
HA VESCICA NEUROLOGICA CON LA NECESSITA’ DI ESSERE PREMUTA .. I BISOGNINI LI FA DA SOLA..
....
RAMA HA UN CARATTERE MERAVIGLIOSO
VA D’ACCORDO CON TUTTI, AMICA DEL MONDO INTERO ,, AMOROSA , SIMPATICA, GIOCHERELLONA..
HA UN SACCO DI QUALITA’ ..
E CON LA SUA SPIDER VA OVUNQUE..
… HA PRESO ANCHE DIVERSE MULTE PER ECCESSO DI VELOCITA’..
…………….
RAGAZZI ADOTTATE UN CANE O UN GATTO DISABILE..
COME DICO SEMPRE E’ UNA ESPERIENZA UNICA…
PERCHE’ I DISABILI “HANNO UNA MARCIA IN PIU’”
X RAMA CERCHIAMO UNA VERA ADOZIONE D’AMORE
CHIAMATECI PER FAVORE
DIVULGATE IL SUO APPELLO
I CONTATTI SONO:
……..
CINZIA MANZONI 333 2 999 555 info@carismagioielli.it
BARBARA ROSSI 339 360 4920 senfter77@gmail.com