Baccega pensa ad una nuova gestione del Centro per le Famiglie

Il settore della famiglia in Valle d’Aosta è tradizionalmente un ambito di intervento nel quale i soggetti del Terzo settore sono molto attivi e pertanto, in questo ambito, è fondamentale il loro coinvolgimento in quanto possono mettere in campo capacità di intervento qualificate essendo inseriti in una rete di rapporti di collaborazione, formali e informali, con numerosi soggetti pubblici e privati del territorio che conoscono la comunità nella quale intervengono.

Un convinzione che l'assessore regionale alla politiche sociali, Mauro Baccega ha tradotto in un bando per un progetto di co-progettazione. "Vogliamo - spiega l’Assessore Mauro Baccega - vogliamo passare da una logica nella quale l’Amministrazione regionale individua il bisogno del territorio e affida la gestione del servizio a un soggetto esterno ad una prospettiva nella quale la Regione incentiva la comunità a progettare insieme e a collaborare".

Per l'assessore "le logiche della condivisione e della corresponsabilità tra soggetti pubblici e soggetti del Terzo settore producono una più approfondita lettura dei bisogni e una più ricca proposta di soluzioni rendendo più efficace il raggiungimento degli obiettivi e più efficiente l’utilizzo delle risorse. Per questo vogliamo costituire una partnership qualificata che, definisca, con l’Amministrazione regionale, il progetto operativo per la nuova gestione del Centro per le famiglie".