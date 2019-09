PAPA: La Chiesa compagna di strada dell’umanità

«Incontrare i nostri contemporanei per far loro conoscere» l’amore di Dio, «non tanto insegnando, mai giudicando, ma facendoci compagni di strada» come fece il diacono Filippo con l’Etiope nel noto episodio narrato negli Atti degli apostoli: è la missione che Papa Francesco ha affidato ai responsabili di scuole e centri di nuova evangelizzazione ricevuti nella tarda mattinata di sabato 21 settembre in occasione di un incontro internazionale svoltosi in Vaticano. Organizzati dal Pontificio consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione, i lavori erano iniziati due giorni prima, giovedì 19.

Nel suo discorso il Pontefice ha preso spunto dalla constatazione che spesso la Chiesa è per l’uomo d’oggi «un ricordo freddo, se non una delusione cocente. Tanti, soprattutto in Occidente — ha spiegato Francesco — hanno l’impressione di una Chiesa che non li capisca e sia lontana dai loro bisogni». Altri poi, ha aggiunto, la «giudicano troppo debole nei confronti del mondo», mentre c’è chi la vede «ancora troppo potente a confronto con le grandi povertà».

Insomma vi è la percezione di «una Chiesa mondanizzata, che segue i criteri di successo e si dimentica che non esiste per annunciare se stessa, ma Gesù». Perciò, è la conseguenza, appare «importante sentirci interpellati dalle domande degli uomini e delle donne di oggi. Senza pretendere di avere subito risposte e senza dare risposte preconfezionate, ma condividendo parole di vita».

E in proposito il Papa ha anche offerto un suggerimento concreto: «Non mirate a fare proseliti, ma a lasciare spazio alla forza creatrice dello Spirito». Infatti, secondo Francesco, «trasmettere Dio, non è parlare di Dio, non è giustificarne l’esistenza: anche il diavolo sa che Dio esiste! Annunciare il Signore è testimoniare la gioia di conoscerlo».

In precedenza il Pontefice aveva ricevuto i partecipanti al capitolo generale dei Carmelitani, mettendoli in guardia dalla pseudomistica e dalla “solidarietà del fine settimana” e sottolineando che la contemplazione ha bisogno della compassione.