Trasferito l'Ufficio del mediatore culturale dell'Usl

Da oggi, lunedì 23 settembre, la postazione del mediatore è ubicata all’ingresso del presidio ospedaliero La postazione del mediatore interculturale dell’ospedale U. Parini di Aosta si trasferisce dalla “piastra” allo Sportello informazioni sito all’ingresso del presidio ospedaliero.

La presenza in questa sede consentirà all’operatore di fruire di uno spazio più agibile e al pubblico di individuare con maggiore facilità questa figura professionale.

Il mediatore interculturale rappresenta la figura di riferimento per i cittadini stranieri e per gli operatori sanitari per quanto riguarda la facilitazione della comunicazione e l’accesso ai servizi. Il suo compito principale è quello di creare una relazione con il paziente con lingua e bagaglio culturale stranieri finalizzata alla corretta comprensione della situazione e delle necessità prima e durante la permanenza in ospedale.

Il mediatore esegue attività di sportello relativa all’orientamento e all’informazione agli utenti stranieri e si occupa della mediazione linguistica e culturale nei reparti e nei servizi ospedalieri su richiesta degli operatori sanitari.

Il mediatore interculturale sarà presente allo Sportello informazioni dell’ospedale Parini il lunedì e il mercoledì dalle ore 13:00 alle ore 15:00 e il giovedì dalle ore 09:00 alle ore 11:00. (Per la mediazioni in lingua cinese il primo lunedì del mese dalle ore 09:00 alle ore 11:00).

Rimane invariata la presenza del mediatore all’ospedale Beauregard: il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 09:00 alle 12:00 (al livello -1). Al di fuori dei giorni e degli orari indicati, il mediatore viene contattato direttamente dagli operatori sanitari.