Nella giornata senza auto Aosta promuove lo sport per le nuove generazioni

La chiusura al traffico automobilistico delle vie all’interno della cinta muraria romana in occasione della giornata europea ‘In città senza la mia auto’, alla quale il Comune di Aosta ha aderito, ha portato, domenica 22 settembre, ad un visibile aumento di chi ha scelto la bicicletta per i suoi spostamenti o ha deciso di fare quattro passi nonostante il tempo decisamente autunnale.

Attorno all’Arco d’Augusto l’animazione era particolarmente sostenuta per la presenza di una trentina di federazioni sportive che promuovevano per i più piccoli le loro attività. Accompagnati da istruttori, i bambini hanno avuto la possibilità di avvicinarsi a discipline non sempre praticabili a scuola.

Negli stand che le società sportive hanno allestivo si poteva tirare di scherma o di boxe, provare a rilanciare una palla con la mazza da baseball fare esercizi di ginnastica ritmica ed artistica, o volteggiare con i pattini su una pista di ghiaccio artificiale.

In sella ad una bicicletta, i bambini potevano affrontare un percorso ad ostacoli o imparare su un mini circuito il significato dei segnali stradali. Solo da guardare, magari sognando di poterle montare le moto da cross.