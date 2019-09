All'AV Pluda il Conad di Saint Cristophe

Dal primo ottobre il Conad di Saint Christople entra a far parte della AV Pluda srl che già ha in gestione i punti vendita di Chatillon e Sarre. Le società Margherita S.p.a. e Bangio, con insegna Conad di Saint Christophe hanno infatti disposto il trasferimento di ramo d'azienda al'AV PLUDA S.r.l. Lo rendono noto i sindacati dopo l'incontro avvenuto il 20 Settembre 2019, nella sede della UILTuCS, di Aosta, dove è stato sancito l'accordo.

L'accordo prevede l'assorbimento delle circa 40 lavoratrici e lavoratori, ai quali saranno garantiti i trattamenti economici e normativi vigenti, previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore Terziario. L'AV Pluda crea così un gruppo di oltre 120 lavoratori.

Le ferie ed i permessi maturati e non goduti saranno presi in carico dalla Società Pluda ed usufruiti dai lavoratori come da programma stabilito.

"Nel confronto tra le parti - spiega la nota sindacale - sono state fornite informazioni riguardanti l'andamento del punto vendita, le ragioni del trasferimento e si è tracciato un percorso sui programmi futuri della società AV Pluda".

Le parti si sono impegnate ad incontrarsi entro due mesi dalla firma dell'accordo per una verifica della situazione.