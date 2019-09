Giornata Mondiale Cuore, in campo anche Les Amis du Coeur

Il tema dell’anno è “sii un eroe del cuore, fai la promessa” di non fumare e tenere sotto controllo glicemia, colesterolo e pressione arteriosa.

In questa giornata il CONACUORE inizierà la “campagna noci del cuore” proponendo in offerta sacchetti di noci per raccogliere fondi utili a promuovere l’aggiornamento di giovani cardiologi e infermieri, oltre che a supportare le iniziative locali.

Ad Aosta l’associazione “Les amis du coeur du Val d’Aoste”, aderente all’iniziativa di CONACUORE, utilizzerà parte di questi fondi per incrementare il numero di defibrillatori sul territorio.

Venerdì 27 presenteremo l’iniziativa durante un concerto con le canzoni di Fabrizio De André, che si terrà alle 20.30 presso la sala polivalente del Comune di Gressan in fraz. Taxel 26.

Sabato 28 e domenica 29 saremo tutto il giorno all’ipermercato Gros Cidac.