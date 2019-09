Porte Aperte al Choeur d’enfants e al Coro cantoleggero

La proessoressa Luigina Stevenin, storica direttrice del Coro Canto Leggero e del Choeur d’Enfants, accoglierà insieme a i suoi coristi gli interessati immergendoli nell’attività didattica e performativa di queste realtà corali che hanno guadagnato, sia in Valle d’Aosta che in altre regioni d’Italia, un ruolo di primo piano tra i cori giovanili partecipando anche a numerosi festival europei come quello di Tallin nel 2018.

La pratica vocale collettiva facilita la crescita armoniosa delle persone dando loro consapevolezza di personali possibilità espressive da mettere a servizio di una finalità comune, fa vivere forme di civile convivenza e abitua al rispettoso, reciproco ascolto: alcune tra le innumerevoli ragioni per non perdere l’occasione di provarci, il prima possibile.

Gli appuntamenti:

Mercoledì 25 settembre dalle 14h30 alle 16 per bambini dai 6 ai 10 anni Lunedì 23 settembre dalle 17h30 alle 19 per i ragazzi dagli 11 ai 15 anni presso l’Aula n. 6 della SFOM/Fondazione Maria Ida Viglino Via San Giocondo 8 – Aosta

info: cantoleggero@fondazionemusicalevda.it cell. 328 058 24 24