Lancement du projet de coopération transfrontalière P.R.I.MO

P.R.I.MO – Persévérance, Réussite, Insertion, Motivation – Alliance éducative transfrontalière pour la prévention du décrochage scolaire– est un projet qui contribue aux objectifs de la stratégie Europa 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive, dans le cadre du Programme de coopération territoriale transfrontalière Interreg V-A France-Italie ALCOTRA (2014 - 2020) : avec ce projet, la Région Vallée d’Aoste et la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur entendent s’attaquer au problème du décrochage scolaire sur leur territoire.

Les aires d’intervention du projet concernent l’accompagnement des élèves, garçons ou filles, à risque de décrochage dans le système scolaire ou la formation professionnelle et le renforcement des actions d’orientation dans les classes de deuxième et de troisième des écoles secondaires du premier degré, grâce à des activités menées en atelier sur l’ensemble du territoire. Le projet concernera également les parcours de formation en alternance travail-études pour les deux premières années de l’école secondaire, afin de renforcer la motivation pour les études et la réorientation éventuelle, y compris grâce à des échanges transfrontaliers dans le cadre de stages d’orientation professionnelle, ainsi que des activités créatives et expressives en atelier, destinées à des groupes d’élèves spécifiques, afin de renforcer les compétences de base et la motivation, pour favoriser l’apprentissage des différentes matières.

À cet événement du mardi 24 septembre au matin participeront les différents partenaires des groupes de travail, après le message d’accueil du Gouvernement régional transmis par l’Assesseur Luigi Bertschy.

Les processus de déscolarisation sont complexes. – explique l’Assesseure Chantal Certan – Ils ne peuvent se comprendre que si l’on prend en compte, ensemble et non pas séparément, ce que l’élève vit à l’école (dans le cadre des processus d’apprentissage, des décisions institutionnelles d’orientation, d’exclusion, etc.), ce qu’il vit dans sa famille, (les conditions dans lesquelles il suit sa scolarité), et son insertion dans son environnement proche (son groupe d’amis et de relations, plutôt centré sur l’école ou, au contraire, dissident par rapport à elle).

Le projet P.R.I.MO vise à mettre en place des stratégies et des actions pour réduire le décrochage scolaire en essayant de renforcer la motivation pour les études des élèves âgés de 12 à 16 ans, et ce, avec la participation des institutions scolaires et de formation, des familles et des entreprises. Avec son approche multi-dimensionnelle, rendue possible par un partenariat transfrontalier multisectoriel, le projet met en place une série d’actions de lutte contre les différentes formes de décrochage scolaire, qui précède souvent l’abandon pur et simple. Dans une optique de complémentarité avec les autres projets et services déjà en place sur le territoire transfrontalier, les partenaires travaillent par groupes thématiques, afin de partager les bonnes pratiques déjà en vigueur et en construction et de diffuser les nouveaux moyens permettant d’atteindre les objectifs du projet.

PROGRAMME