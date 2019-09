Soccorso notturno a Cogne sulla Punta Pousser, quattro persone bloccate

È iniziato podo dopo ore 22 di sabato 21 settembre un intervento del Soccorso Alpino Valdostano nella zona della Punta Pousset, Cogne, per il soccorso ad un gruppo di alpinisti bloccati a quota 2600 metri. Il gruppo, composto da quattro persone, di nazionalità italiana, ha riferito di trovarsi in parete e di essere in difficoltà. Dopo aver effettuato alcune calate in corda doppia non riescono a proseguire. Lo ha reso noto la Centrale Unica di Soccorso

Una squadra via terra composta da cinque guide del Soccorso Alpino Valdostano e da due volontari sono partiti e in circa tre ore arriveranno alla base della parete rocciosa su cui sono bloccati gli alpinisti. Dopo una valutazione della situazione, decideranno come procedere al recupero. L'urgenza dell'operazione è dettata dalla difficoltà oggettiva in cui si trova il gruppo di alpinisti e il fatto che le previsioni meteo per la giornata di domani presentano condizioni avverse e potrebbe non essere possibile l'impiego dell'elicottero.

I quattro alpinisti riferiscono di non avere necessità di intervento sanitario e di essere bene equipaggiati per la permanenza a basse temperature, seppur non per il bivacco in parete.