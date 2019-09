Ad Annamaria Furlan il Premio Capitello 2019 per la sua lunga attività sindacale e l’impegno dimostrato verso i più deboli

"Grazie alla Cisl e all’Adiconsum di Taranto Brindisi per questo riconoscimento importante. Grazie anche al Prefetto di Brindisi per la sua importante attività di rappresentanza sul territorio". Così la Segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan cui è stato consegnato oggi a Brindisi il Premio Speciale Capitello 2019 per la sua attività sindacale e per l’impegno dimostrato verso i più deboli".

La consegna è avvenuta nell'ambito della 3a edizione del Premio Capitello promossa dalla Cisl e dall'Adiconsum territoriale, premio riservato a persone o realtà sociali del territorio che si contraddistinguono con la loro opera per il bene della comunità". Alla cerimonia, oltre al gruppo dirigente territoriale, hanno partecipato Daniela Fumarola, Segretaria generale della Cisl pugliese e Riccardo Rossi, presidente della Provincia di Brindisi. (Video) A margine dell'iniziativa, la leader della Cisl ha ricordato le priorità indicate insieme a Cgil, e Uil nel corso dell' incontro con il premier Conte: "Abbiamo indicato al Paese le nostre priorità, sviluppo, welfare inclusivo, fisco, equità, Mezzogiorno, pensioni, portando in piazza migliaia di persone a sostenerle. Non esiste libertà, non esiste futuro senza il lavoro" ha concluso.