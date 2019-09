Fame e brioches

Raccontano, ma pare che non sia vero, che la sfortunata regina di Francia decapitata in pieno Terrore rivoluzionario, abbia risposto a chi le faceva osservare che il popolo aveva fame: Il popolo non ha pane? Che mangi brioches! L’avrebbe pronunciato in occasione dell’assalto della plebe a Versailles nelle giornate di Ottobre del 1789.

A distanza di 230 anni i nostri politichini, che nulla hanno a che vedere con la grande regina morta decapitata, dicono, con i fati “se il popolo ha fame noi gli diamo la legge elettorale”.

Infatti, la ripresa dell’attività politica in Valle è segnata dal dibattito sulla riforma elettorale, sui segretari comunali, sugli enti locali e sulla fantomatica rèunion degli autonomisti. Sicuramente temi di grande attualità ma che certamente non contribuiscono a risolvere nell’immediato i problemi della Valle.

Al momento, chi con distacco canta fuori dal coro afono della politichetta, sono in pochi e uno per tutti è Luigi Bertschy, Assessore agli Affari europei, Politiche del lavoro, Inclusione sociale e Trasporti, che ha messo in agenda alcuni temi di forte impatto sulla vita dei valdostani. E’ impegnato nel dossier trasporti che interessa anche gli studenti perché potrebbero viaggiare quasi gratis favorendo così l’abbandono dei veicoli privati inquinanti.

Cero che la politichetta potrebbe snocciolare una serie di buoni propositi e di cosa, forse fatte ma che al momento non hanno spostato di una virgola i problemi degli agricoltori, delle piccole aziende, delle famiglie. Il Peuple valdotaine non percepisce alcun miglioramento delle sue condizioni di vita. Anzi c’è chi la percezione esattamente opposta.

La politichetta continua ad essere autoreferenziale. Dibatte sulla riforma elettorale perché non è in grado di darsi regole comportamentali basate sul buon senso, ma soprattutto sull’interesse superiore della comunità.

La politichetta vuole darsi norme per garantire la stabilità quando sono gli stessi politichini che voglio darsi norme per la stabilità a rendere instabile politica e governo perché se non hanno la poltrona a sei gambe. E si potrebbe andare avanti a lungo.

Se il popolo ha fame mangi brioches.

La Petite Patrie assiste impotente alla mutazione della politica che dalla politica del fare è passata a quella del dire. C’è grande desiderio di cambiamento ma ad oggi assistiamo esclusivamente ad annunci scoop e mera comunicazione. Anche le iniziative più trasparenti corrono il rischio di apparire non genuine: ora più che mai occorre sostituire il fare al comunicare. Il rischio è perdere definitivamente l’identità della Petite Patrie e la speranza nel futuro.

Le imprese muoiono, i lavoratori vedono il potere reale del proprio salario oramai in flessione continua, i precari non hanno prospettiva di creare sviluppo anche sociale. E così facendo si disintegra il concetto di famiglia, con il trionfo di fac simile e del copia e incolla.

E’ tempo di tornare a fare politica ovvero, riscoprire la passione del fare politica. Passione che abbandoni il teatrino di accuse e contro accuse, di ripicche e dispetti, di congiure e di agguati.

Il già sindaco di Aosta, Bruno Giordano, è solito dire: “Il passato è passato, guardiamo al futuro”.

La politica regionale è la brutta copia di quella nazionale o meglio sembra che i nostri 35 uomini e donne d’oro prendano ispirazione da Roma per mantenere saldo il potere senza vedere la reale situazione.

Tanto, se il popolo non ha pane mangi briochees.