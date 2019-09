L’Office de la langue française à Berne à l’occasion de la Journée européenne des langues

Le 26 septembre, à l’occasion de la Journée européenne des langues, une délégation de l’Office de la langue française de la Structure régionale Communication institutionnelle et protocole participera, à Berne, à la conférence Plurilinguismo istituzionale in Italia: tre realtà a confronto, organisée par le Service linguistique italophone du Secrétariat général du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche et la Division italienne de la Chancellerie fédérale de la Confédération suisse.

Les professionnels réunis lors de cette conférence auront l’occasion de mieux connaître et de comparer l’organisation et le fonctionnement des services linguistiques suisses et des trois régions italiennes officiellement multilingues : Trentin-Haut Adige, Frioul-Vénétie Julienne et Vallée d’Aoste.

Après les interventions des rapporteuses, le débat permettra d’approfondir les points critiques et les stratégies qui caractérisent le travail de ces services au quotidien, de mutualiser les connaissances, d’échanger les expériences et d’envisager des collaborations.

Dans l’après-midi, le Secrétariat général du Département fédéral de justice et police accueillera les rapporteuses pour la présentation sur le terrain du travail de son service italophone.