Potenziamento del sistema digitale del Castello Gamba

Le azioni di rafforzamento e gestione dei canali digitali del Castello Gamba di Châtillon si rendono necessarie al fine di dare maggiore visibilità alle iniziative culturali organizzate dal Dipartimento Soprintendenza per i beni e le attività culturali, in considerazione del calendario di eventi culturali che verranno proposti presso il sito a partire dall’autunno.

Questa, come altre azioni, s’inserisce nella ferma volontà di sostenere le mostre e i vari eventi del Castello Gamba così da promuoverlo anche attraverso il nuovo linguaggio dei social - sottolinea l’Assessore Laurent Viérin. La comunicazione degli eventi è notoriamente una funzione basilare e imprescindibile e l’utilizzo dei social media darà maggiore incisività alle strategie digitali oltre che a promuovere in maniera efficace e veloce l’offerta del Gamba, un sito le cui caratteristiche e la cui versatilità contribuiscono a farne una location sempre più ricercata per molteplici iniziative ed eventi culturali.