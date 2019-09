Pont Saint Martin: Grande giornata dello Sport in Strada

La festa organizzata dall’Associazione Art.Com. (artigiani e commercianti) di Pont-Saint-Martin, presieduta da Christian Bordet, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale animerà il centro di Pont Saint Martin con la manifestazione Sport per Strà per famiglie e appassionati, che possono cimentarsi nelle differenti attività e giochi proposti dalle associazioni sportive e di volontariato socio sanitario presenti sul territorio, oltreché approfittare degli speciali sconti ed offerte di fine stagione proposti dai negozi del centro.

La festa si è concluderà con un’allegra merenda offerta dai commercianti.