Gressan: Nell'area verde la prima colonnina per la ricarica dei cellulari

Quando tra la Pubblica amministrazione ed i suoi fornitori c'è collaborazione e sinergia le cose funzionano e tutto questo a beneficio dei cittadini. E il comune di Gressan, guidato da Michel Martinet, ne è un esempio.

Infatti la ditta Grappein, che ha in appalto la manutenzione l'impianto di illuminazione pubblica, ha installato nell’area verde Les Illes ha installato una colonnina di ricarica cellulari. E' la prima iniziativa del genere in Valle d'Aosta

“E’ stata posizionata - ha spiegato il sindaco Martine – nei pressi del dei giochi per i bambini in modo da permettere ai genitori e ai nonni che accompagnano i bimbi di potere ricaricare il cellulare senza perdere di vista i bimbi”.

La centralina, che può alimentare in contemporanea due cellulari, è super green perché funziona ad energia rinnovabile e non richiede allacciamenti alla rete elettrica in quanto è alimentata da pannelli solari.

Lo smartphone eè ricaricabile anche alla sera grazie al sistema di accumulo dell'energia integrato.

“L’iniziativa della ditta Grappein che ringrazio – sottolinea il sindaco Michel Martinet – ci serve da sperimento perché pensiamo di acquistare altre colonnine da posizionare in luoghi di maggior aggregazione come a Pila o in altri posti particolarmente frequentati”.

Il sindaco non l’ha confermato, ma pare che l’Amministrazione comunale di Gressan abbia in animo di progettare l’installazione di alcune postazione per la ricarica delle batterie che alimentano le bici. Un’ipotesi più complicata perché ogni bici ha un suo modello di caricatore.