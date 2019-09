Le imprenditrici di Consfcommento dichiarano guerra alle violenze sulle donne

Nel momento stesso in cui ogni donna capisce il proprio valore, diventa automaticamente artefice della propria esistenza ed è in grado di produrre un cambiamento in se stessa e nella società. Come strumento per concretizzare questo progetto è stato scelto il fare a maglia, metafora di creazione e sviluppo di se stesse.

Si è dimostrato un tramite perfetto perché si tratta di una modalità creativa molto diffusa e facilmente apprendibile, che in tutti gli adulti riconnette ad immagini familiari, fa emergere ricordi e crea un’attitudine all’incontro e alla relazione. Questo e tanto altro è l’Associazione Viva Vittoria, nata nel marzo 2015 da un’idea di Cristina Begni. Condividendo una foto sui social, cattura l’interesse di Patrizia, Silvia, Simona e Cristina che, unite dal desiderio di fare qualcosa subito per fermare la violenza sulle donne, decidono di intraprendere un progetto condiviso.

“Migliaia di donne hanno partecipato alla realizzazione dei quadrati di maglia”, dice Flavia Balbis, presidente del Terziario Donna di Confcommercio VdA, spiegando le ragioni dell’adesione al progetto di Viva Vittoria: “che ha esercitato un richiamo trasversale e coinvolto persone di ogni estrazione sociale, provenienza culturale, religiosa e politica e anche noi, donne imprenditrici di Confcommercio, vogliano aderire e contribuire ad un progetto che in tutta Italia ha aggregato persone che hanno fatto proprio un obiettivo comune condiviso realizzando quell’ideale unità in grado di superare il separatismo, l’individualismo e il particolarismo”.

Sabato, 21 settembre, nel pomeriggio, primo appuntamento in piazza Chanoux ad Aosta al dehor GeKoo, messo a disposizione da Flavia Balbis in collaborazione con il Terziario Donna di Confcommercio VdA. Le donne, e perché no anche gli uomini, potranno dedicarsi all’uncinetto ed i ferri da maglia per produrre le creazioni che saranno poi donate a Viva Vittoria per raccogliere i fondi necessari a finanziare le iniziative contro le violenze sulle donne.