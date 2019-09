Arvier: La Comunità incontra 'se stessa' e il resto del Mondo

Per diffondere la storia, la cultura e le tradizioni delle diverse comunità che vivono 'nel' e 'il' territorio, la Biblioteca, l’Amministrazione Comunale e la Pro Loco del paese di alta Valle hanno ideato il progetto 'ArvierincontraArvier'.

L'iniziativa promuove momenti di condivisione, di scoperta e di incontro tra diversi membri della comunità e cittadini stranieri, dai quali apprendere nuove esperienze.

"In questo momento di convivialità non poteva chiaramente mancare il cibo, segno della condivisione - si legge in una nota della Biblioteca di Arvier - infatti la storia dei diversi Paesi viene raccontata attraverso la loro cucina, i loro sapori, i profumi delle spezie e delle bevande. Assaggiare i sapori particolari di un luogo aiuta a far conoscere la cultura e le tradizioni di quella particolare area geografica".

Quest’anno gli 'arvierens' incontreranno gli amici di Tunisia, Marocco, Romania, Armenia, Messico e Francia. L’appuntamento è organizzato per sabato 21 settembre a partire dalle ore 15,30 nell’area verde vicino alla chiesa parrocchiale.

In caso di maltempo l’iniziativa si svolgerà nella Sala polivalente delle scuole elementari di Arvier.