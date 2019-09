COMUNICAZIONE POLITICA AUTOGESTITA: La Lega opera sempre all’insegna della trasparenza

Nel corso della seduta del Consiglio Regionale del 18 settembre, l’Assessore Mauro Baccega, rispondendo ad una interrogazione del Consigliere Luca Distort, ha chiesto in aula se corrispondesse al vero il fatto che alla Lega Vallée d’Aoste e a un suo Consigliere fossero stati affittati due garage di proprietà dell’Arer e che, in tal caso, si sarebbe riservato di agire nelle sedi opportune. Riteniamo che tale domanda, il cui scopo era quello di evidenziare un eventuale comportamento poco trasparente da parte della Lega Vallée d’Aoste, meriti alcuni chiarimenti.

Forse l’Assessore Baccega non è a conoscenza del fatto che, nel mese di dicembre 2016 l’allora Presidente Arer Patrizia Diémoz insieme all’Assessore alla mobilità del Comune di Aosta Andrea Edoardo Paron, avevano messo sul mercato privato 88 garage di proprietà dell’ARER con un canone mensile variabile da 38 a 52, 50. €.

Consapevoli di questo e con la necessità di avere un garage a disposizione per collocare materiale vario, come Lega Vallée d’Aoste abbiamo presentato regolare richiesta all’Arer e, nel mese di marzo di quest’anno, abbiamo regolarmente registrato e stipulato il contratto di affitto di un garage sito in Aosta, per il quale paghiamo ogni mese il canone più elevato.

Riteniamo che, anziché stigmatizzare a favore di telecamera un comportamento del tutto lecito, l’Assessore Baccega dovrebbe preoccuparsi di favorire la locazione di questi garage da parte di privati. Garage che altrimenti rimarrebbero vuoti e il cui canone mensile andrebbe invece a vantaggio delle casse dell’Arer.

Scorretto e pretestuoso, pertanto, adombrare irregolarità e insinuare il dubbio di favoritismi e di una condotta poco trasparente laddove invece è stato fatto tutto a norma di legge e alla luce del sole.

Per la Lega Vallée D’Aoste Il Commissario Marialice Boldi