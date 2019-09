Ai privati 285mila euro per ridurre liste di attesa sanitaria

Per l'impossibilità del servizio sanitario valdostano di ridurre le liste di attesa, la Regione ha impegnato 285mila euro per nuove convenzioni con la sanità privata.

Radiologia e Cardiologia restano i punti deboli della sanità valdostana per la lungaggine dei tempi di attesa e per la carenza ormai cronica del personale.

Già a inizio anno la Giunta regionale aveva riprogrammato 6 milioni e 300 euro da destinare alla Sanità: somma che si è rivelata insufficiente, così il Gouvernement ha approvato l'aumento del tetto di spesa per l'utilizzo dei medici in Libera professione aggiuntiva (Lpa) e delle strutture private accreditate. L'aumento è di 285 mila euro: i fondi per le prestazioni di assistenza ambulatoriale rese da strutture private accreditate passano da un milione e 600 mila a un milione e 800 mila; per la Lpa l'incremento è da un milione e 110 mila a un milione e 195 mila euro.

Nel prendere atto delle criticità dei tempi di attesa che devono sopportare i pazienti per le prenotazioni di diagnostica, l'assessore regionale alla Sanità, Mauro Baccega precisa che "tali determinazioni si sono rese necessarie per l’erogazione di prestazioni di diagnostica e di cardiologia, dovute sia alla considerevole richiesta di prestazioni sia alla grave carenza di medici specialisti in numerose branche che potrebbero condurre, nel corso dell’anno, alla necessità di stipulare nuove convenzioni". Infatti, rispetto al 2018, la carenza di medici in Valle d'Aosta è di meno 14 unità.