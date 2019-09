L’art de s’exprimer et pourquoi pas…l’art de ne pas se faire comprendre

“Voyage express vers une action lambda qui à certains niveaux se transforme en art. L’art de parler, l’art oratoire, l’éloquence, la rhétorique, le style, l’élocution etc., envisagés à travers une multitude de thèmes, en allant parfois même aux antipodes de cet art.

Ainsi, la diction, les liaisons, les accents, les registres, le sens figuré, les expressions idiomatiques, les jeux de mots, la prosodie, les barbarismes, les quiproquos, les malentendus et autres pourront étoffer le discours pour un moment de partage mettant à l’honneur le patrimoine linguistique que représente la langue française à travers la langue elle-même , les prouesses de certaines personnalités célèbres ou historiques et les horizons autour de ce thème. Certains extraits seront visionnés pour parfaire et illustrer la thématique en question.

L’art oratoire pour surprendre, se comprendre, se méprendre, se défendre, s’entendre et surtout se vendre… Mais aussi, se mesurer, se vanter, choquer, frapper, jouer, modifier, créer, ensorceler, charmer, déraper, sublimer, mâcher, écorcher, bégayer, bredouiller…