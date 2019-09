Casa Domotica di Saint Marcel abitabile da ottobere

"In base ai vari sopralluoghi effettuati, in collaborazione con la struttura Edilizia patrimonio immobiliare e infrastrutture sportive, sono in corso gli interventi necessari di risoluzione di alcuni problemi riscontrati all’impianto elettrico e idraulico che ne hanno impedito l’utilizzo negli ultimi mesi". Lo ha assicurato l'assessore regionali alle politiche sociali, Mauro Baccega, intervenuto rispondendo ad una interrrogazione di Andrea Manfrin (Lega), precisando che con la collaborazione dei colleghi del Patrimonio e della Manutenzione stabili, la struttura potrà essere pienamente utilizzabile dal mese di ottobre.

Per quanto riguarda le azioni messe in campo per valorizzare e utilizzare al meglio la struttura, l’Assessore Baccega ha sottolineato che delle 48 domande di soggetti interessati, al termine della valutazione esperita dagli uffici, che si è conclusa alla fine di aprile, ne sono state individuate 19 da inserire nel progetto.

"A partire dal mese di maggio - ha precisato Baccega (nella foto)- sono iniziati i contatti con le famiglie delle persone con disabilità individuate e, qualora possibile, con le persone disabili stesse e si sono realizzati incontri per costruire progetti individuali tesi a potenziare gli spazi di autonomia delle persone con disabilità, alcuni dei quali sono già stati attivati concretamente.Rispetto all’utilizzo della Casa domotica sono state individuate due ipotesi di inserimento rispetto ai progetti relativi ai 19 soggetti selezionati da avviare a una vita indipendente".

Le ipotesi prevedono, in particolare, la sperimentazione di periodi di distacco dalla famiglia da parte della persona con disabilità con l’accompagnamento di figure educative e l’attivazione di laboratori rivolti a piccoli gruppi come ambiti di autonomizzazione per sperimentarsi in attività quotidiane.