Barbara Ronchi della Rocca presenta “Il galateo dell’amore”

Lui ama lei. O lui ama lui. Cambia qualcosa per il galateo della coppia? Proprio nulla: il nocciolo della questione sta nel verbo amare, non nel fatto che l'oggetto sia una lei o un lui. Ecco perché questo nuovo, aggiornatissimo Galateo dell'Amore fa piazza pulita del pregiudizio che vede la buona educazione in contrasto con la spontaneità: chi lo crede non sa (o finge di non sapere) che la sensibilità e il rispetto - e quindi l'amore! - sono inscindibili dalle buone maniere, che nella vita a due non si identificano certo con l'etichetta o con le formalità, ma sono piuttosto un modo di essere, di rispettare l'altro rispettando se stessi. Mettere un po' di garbo nella vita di relazione non è sintomo di tiepidezza di sentimenti, anzi aiuta a prendere le distanze dagli aspetti più grotteschi della nostra apparente modernità, come la telefonite acuta, la corsa agli status symbol, il narcisismo che sconfina nell'affettazione... Vecchie regole e buon senso moderno si fondono così in un nuovo saper vivere, che va condito con l'umorismo, l'onestà e il rispetto necessari a rendere gradevole la convivenza anche nelle prosaicità del quotidiano.

Barbara Ronchi della Rocca, nota giornalista televisiva, scrittrice, esperta di buone maniere, autrice di libri di successo come Si fa non si fa (Vallardi), tiene corsi e conferenze di galateo e arte del ricevere. Si definisce romantica nonostante tutto – non avrebbe potuto scrivere questo libro, altrimenti. È convinta che la buona educazione sia contagiosa, ama i grandi valori e i piccoli gesti, ma anche i piaceri della vita, come dimostrano il «Tastevin» d’argento dell’Associazione della Stampa Agroalimentare e il premio «I primi d’Italia». È spesso in TV e in radio, collabora con numerosi enti e istituzioni e i suoi libri sono fonti riconosciute e consigliate dall’Ufficio del Cerimoniale del Senato della Repubblica.