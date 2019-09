Sciopero autoscuole contro aumento dell’Iva al 22% sulle patenti

Alcune associazioni di autoscuole, in particolare Unasca e Confarca, hanno indetto per la giornata di oggi uno sciopero per protestare contro l’annunciata introduzione dell’Iva al 22% sulle patenti.

Introduzione stabilita dall’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione numero 79 dello scorso 2 settembre (scaricabile in fondo all’articolo), per adeguarsi alla recente sentenza della Corte di Giustizia Europea. Secondo cui le lezioni di scuola guida, che finora non erano soggette al pagamento dell’Iva in quanto equiparate all’insegnamento scolastico e universitario (che sono appunto Iva esenti), non potranno più godere di questo privilegio con effetto retroattivo di 5 anni (fino al 2014).