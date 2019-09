Aosta: Protesta per il caro-affitti degli alloggi Erp al quartiere Cogne

Una forte protesta per il rincaro dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per il mancato adeguamento del calcolo delle rate di affitto all'Isee delle famiglie locatarie è manifestata dall'Associazione Quartiere Cogne onlus, presieduta da Rosalia Ventrini.

Da ottobre gli affitti degli alloggi Erp aumenteranno fino a un massimo del 15% e in una missiva inviata al presidente dell’Arer, Paolo Varetti, all’assessore regionale alle Opere pubbliche con delega alle case popolari, Stefano Borrello e al difensore civico, Enrico Formento Dojot, Ventrini stigmatizza la mancata applicazione della delibera del 5 ottobre 2018 la quale prevedeva che gli affitti di locazione venissero adeguati all’Isee (indicatore situazione economica equivalente) e non all’Ise (indicatore situazione economica) in base allo stato di vetustà degli alloggi stessi, abbassando così i canoni.

Secondo l'Associazione Quartiere Cogne, invece, è accaduto tutto il contrario: i canoni sono aumentati provocando difficoltà per le famiglie che vivono negli alloggi popolari. "Gli inquilini ricordano bene la promessa fatta ai rappresentanti di quartiere a luglio 2019 - si legge nella lettera - ovvero che l’Arer avrebbe applicato una revisione sulla base dell’Isee".

Ventrini ricorda che"l’Associazione Quartiere Cogne ha raccolto oltre 300 firme tra i residenti" e che intende consegnare quanto prima la petizione al Difensore civico.