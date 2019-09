ALLERTA TRUFFE AI DANNI DEI CITTADINI IN TERAPIA DEL DOLORO

L’USL ha ricevuto una segnalazione, da parte di una utente del servizio di Terapia del dolore, che ha riferito di essere stata contattata telefonicamente da un soggetto che non si è qualificato e che le ha chiesto se avesse ricevuto prestazioni sanitarie di terapia antalgica.

In seguito alla risposta, per il fatto di essere stata oggetto di cure da parte del Servizio, lo sconosciuto le avrebbe promesso un omaggio.

L’Azienda Usl comunica che non è in atto alcun sondaggio da parte del Servizio di Terapia del dolore né di altri servizi, e che il personale non consegna alcun omaggio in seguito alle prestazioni erogate.

Si consiglia, come già per eventi analoghi, di prestare la massima attenzione ed eventualmente di segnalare il fatto alle forze dell’ordine