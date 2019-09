Congrès se déroulera à Pont Saint Martin le 16 novembre prochain

Le Comité Fédéral de l’Union Valdôtaine a défini la date de son prochain Congrès, qui se déroulera à Pont Saint Martin le 16 novembre prochain. Le Congrès sera l’occasion pour relancer l’activité et pour redéfinir les lignes programmatiques du Mouvement.

Le Comité Fédéral, en prenant acte des sollicitations externes pour arriver dans des temps rapides à l’approbation d’une nouvelle loi électorale, confirme la nécessité de travailler pour définir des priorités qui soient incisives et concrètes pour les Valdôtains, en particulier dans l’élaboration du budget 2020 et la nécessité d’arriver, dans le plus bref délai, à la définition de la nouvelle loi électorale communale, en considérant que les élections municipales seront le prochain rendez-vous.

En tout cas le Comité a décidé de constituer une commission pour l’analyse et l’élaboration d’une proposition de loi électorale régionale, à apporter dans les organes du Mouvement pour un débat constructif, qui demande la juste considération et les temps nécessaires pour une correcte confrontation.