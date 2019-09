Aosta: A forza di proteste dei cittadini ripristinata la luce pubblica nel quartiere del Tribunale

Sono stati risolti nella serata di di ieri lunedì 16 settembre i black-out all'illuminazione pubblica di Aosta di che avevano interessato negli ultimi giorni la zona del Tribunale. Al buio erano rimaste le vie: Cerise, Festaz, Frutaz, Conseil des Commis, Matteotti, Ollietti Torino e Vevey oltre a piazza Manzetti e i giardini Lussu. LO ha reso noto l'ufficio stampa del Comune.

I tecnici della ditta Heresaz, recentemente incaricata del servizio di manutenzione degli impianti comunali di illuminazione pubblica, hanno ripristinato il servizio anche in via Paravera, dagli 'archi' sino all’altezza dell’ipermercato Cidac' e in viale Partigiani.

"Nei prossimi giorni - si legge in una nota del Comune di Aosta - l’impresa continuerà a lavorare per risolvere i malfunzionamenti e i guasti ancora presenti sulla rete, monitorando, al contempo, l’esito degli interventi appena effettuati".

Nell’ambito del nuovo servizio di manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica, è stato attivato il Numero Verde 800 690644 gratuito e attivo 24 ore su 24.